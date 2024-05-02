Пистолеты, найденные в квартире беглеца Шора, остаются под арестом

Три пистолета с пулями и один с резиновыми шариками, лицензия на оружие, а также множество патронов разных калибров, найденные в квартире в Кишиневе и принадлежащие беглецу Илану Шору, остаются под арестом.
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