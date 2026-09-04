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Де ла Фуэнте о миграционном кризисе в Испании: «Жители Сеуты стали кумирами остальных испанцев благодаря стойкости. Вы не одни – рядом ваши соотечественники, мы вас не подведем»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте побывал в Сеуте и выразил поддержку жителям города.  Напомним, 30 июля на территорию Сеуты, испанского полуэксклава, попытались проникнуть более 70 тысяч мигрантов из Марокко.

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