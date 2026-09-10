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Татар-информ

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«Чайка» открывает шестой театральный сезоне в «Созвездии»

«Чайка» открывает шестой театральный сезоне в «Созвездии»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» открыл шестой театральный сезон «Чайкой» в постановке Рашида Загидуллина.

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