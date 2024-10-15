Ивановец пытался изнасиловать сотрудницу магазина цветов

Завершено следствие по уголовному делу в отношении жителя Ивановской области.Завершено следствие по уголовному делу в отношении жителя Ивановской области, ранее имевшего конфликты с законом, который теперь обвиняется в преступлениях, посягающих на половую свободу.
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