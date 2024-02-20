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Врач Логачёва рассказала об особенностях питания при весенней аллергии

Врач Логачёва рассказала об особенностях питания при весенней аллергии

Заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.

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