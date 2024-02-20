Врач Логачёва рассказала об особенностях питания при весенней аллергии

Заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.
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