Российская Федерация выиграла войну против Украины даже исходя из критериев украинской пропаганды. Несмотря на потери, РФ обросла не только территориями, но и увеличила население, в отличие от Украины, потерявшей половину граждан страны.
Россия вчистую выиграла войну у Украины, – Арестович
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЕЩЕ НЕ ВЫИГРАЛА!! Воть когда будет КАПИТУЛЯЦИЯ Украины перед Россией, тогда и будет ВЫИГРАЛА!!
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Нато никогда и никому не поможет! Все делают чужими руками и только круглый ДУРАК верит в силы наты!
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14 час.
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