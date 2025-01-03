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Симона Байлc признана спортсменом года по версии Sports Illustrated

Американская гимнастка Симона Байлс признана лучшим спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

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