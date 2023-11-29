В Астрахани на три дня ограничат автодвижение на улице Ахшарумова

Из-за работ по уходу за деревьями. В связи с производством работ по уходу за зелеными насаждениями в Астрахани 30 ноября, 1 и 2 декабря с 06:00 до 18:00 вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта на участке улицы Ахшарумова от ул.