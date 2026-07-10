Глава РПЦ призвал россиян молиться за Путина и его здоровье

Во время богослужения в Спасо-Преображенском соборе, расположенном на территории Валаамского монастыря, патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом возносить молитвы за главу государства, чтобы уберечь страну от угроз как извне, так и изнутри .
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