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Глава РПЦ призвал россиян молиться за Путина и его здоровье

Глава РПЦ призвал россиян молиться за Путина и его здоровье

Во время богослужения в Спасо-Преображенском соборе, расположенном на территории Валаамского монастыря, патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом возносить молитвы за главу государства, чтобы уберечь страну от угроз как извне, так и изнутри .

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