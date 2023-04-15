Бойцы ВС РФ вскрыли артиллерийские позиции украинской армии на Краснолиманском направлении

Российская армия продолжает выполнять поставленные боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что бойцы ВС РФ с помощью разведкомплекса «Пенициллин» обнаружили артиллерийские позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.
Российская армия продолжает выполнять поставленные боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что бойцы ВС РФ с помощью разведкомплекса «Пенициллин» обнаружили артиллерийские позиции украинских войск на Краснолиманском направлении.
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