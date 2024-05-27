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В Соликамске отреставрируют старинную Воскресенскую церковь почти за 5 миллионов рублей

В Соликамске отреставрируют старинную Воскресенскую церковь почти за 5 миллионов рублей

Работы должны начаться 1 июня и завершиться к 30 ноября 2024 года.Компания «Пермстроймет+», ранее занимавшаяся реставрацией значимых культурных объектов, включая Пермский театр оперы и балета и краевую библиотеку имени Горького, выиграла аукцион на разработку научно-проектной документации для ремонта и реставрации Воскресенской церкви в Соликамске.

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