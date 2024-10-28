Россиян ждет длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней — с 28 октября по 2 ноября. В связи с празднованием Дня народного единства суббота, 2 ноября, будет рабочей, а выходной перенесли на 30 апреля.
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