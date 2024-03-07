В Новосибирске преступники начали готовить подарки для любимых к 8 Марта

Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на улице Оловозаводская. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-11 задержали мужчину, похитившего днём ранее две бутылки вина общей стоимостью около двух тысяч рублей.
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