В Ереване считают, что площадка РФ для переговоров с Баку может быть неэффективной

Площадка России для переговоров между Арменией и Азербайджаном может быть неэффективной, так как были нарушены пункты заявления от 9 ноября 2020 года лидеров трех государств по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.
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