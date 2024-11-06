Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Сегодня очень знаменательный день. И не из-за американских выборов, конечно же. Похоже, что именно сегодня "миропорядок, основанный на правилах", не просто дал трещину, а уверенно пошёл ко дну, поскольку сегодня Россия дала ясно понять, что плевала на правила западных политических шулеров и больше принимать их не собирается.