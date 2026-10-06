Мощный пожар на предприятии в Одессе после ночного удара ВС РФ (ФОТО)

После ночной атаки ВС РФ мощный пожар охватил предприятие в Одессе. В сообщении местной облвоенадминистрации не уточняется, какой именно объект стал целью точного удара Армии России.
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