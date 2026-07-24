Более 16 тысяч казахстанцев дали согласие на посмертное донорство в 2026 году

В Казахстане значительно выросло число граждан, выразивших согласие на посмертное донорство органов. По данным Министерства здравоохранения, с января по июнь 2026 года такое решение зарегистрировали более 16 тысяч человек, тогда как за весь 2023 год согласие оформили около 4,8 тысячи граждан, передает inKaragandy.