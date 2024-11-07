Возле школы в Петропавловске-Камчатском убили медведя

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Медведь зашел в Петропавловск-Камчатский. Зверь разгуливал по переулку Садовому, на котором расположены детский сад и школа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Камчатскому краю.