Возле школы в Петропавловске-Камчатском убили медведя

Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Медведь зашел в Петропавловск-Камчатский. Зверь разгуливал по переулку Садовому, на котором расположены детский сад и школа, пишет ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
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