«Единая Россия» обеспечит участие волонтёров в проведении Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Партия также проверит состояние общественных пространств и дворов после зимы и присоединится ко Всероссийскому субботнику Задачи региональным отделениям «Единой России» секретарь Генсовета Владимир Якушев поставил на ВКС по реализации партпроекта «Городская среда».