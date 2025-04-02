«Единая Россия» обеспечит участие волонтёров в проведении Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Партия также проверит состояние общественных пространств и дворов после зимы и присоединится ко Всероссийскому субботнику Задачи региональным отделениям «Единой России» секретарь Генсовета Владимир Якушев поставил на ВКС по реализации партпроекта «Городская среда».
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