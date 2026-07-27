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Калуга-поиск

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Утром в Калужской области сбили БПЛА

Утром в Калужской области сбили БПЛА

Утром 27 июля Калужскую область вновь атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня утром силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией Малоярославецкого муниципального округа.

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