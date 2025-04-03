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Косачев: Трамп пытается утвердить США в качестве «царя горы» пошлинами

Косачев: Трамп пытается утвердить США в качестве «царя горы» пошлинами

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из других стран кульминацией однополярного мира, где США стремятся утвердиться в роли «царя горы».

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