Косачев: Трамп пытается утвердить США в качестве «царя горы» пошлинами

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт из других стран кульминацией однополярного мира, где США стремятся утвердиться в роли «царя горы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии