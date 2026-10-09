Дания предложила укрывать людей при катастрофах в магазинах IKEA

Власти в Европе всё чаще смотрят не только на армию и спасателей, но и на компании, способные поддержать жизнь общества при чрезвычайных обстоятельствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макроны вновь под...
- ЛС Мигранты в России...
- ЛС Мерц заявил, что ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым