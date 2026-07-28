Владимирский суд признал право матери погибшего бойца на пенсию

Мать бойца, погибшего в зоне СВО, получила право на пенсию по потере кормильца после отказа фонда, аргументировавшего позицию тем, что ЧВК «Вагнер» не относится к Вооружённым силам РФ и добровольческим формированиям Минобороны.
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