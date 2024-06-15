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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Square Enix опубликовала трейлер Final Fantasy XIV: Dawntrail в честь скорого запуска игры Нао...

Square Enix опубликовала трейлер Final Fantasy XIV: Dawntrail в честь скорого запуска игры Нао...

Square Enix опубликовала трейлер Final Fantasy XIV: Dawntrail в честь скорого запуска игрыНаоки Йошида и Тошио Foxclon Муроучи провели прямую трансляцию письма продюсера Final Fantasy XIV от июня 2024 года, показав стартовый трейлер Dawntrail, наполненный геймплеем.

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