Square Enix опубликовала трейлер Final Fantasy XIV: Dawntrail в честь скорого запуска игры Нао...

Square Enix опубликовала трейлер Final Fantasy XIV: Dawntrail в честь скорого запуска игрыНаоки Йошида и Тошио Foxclon Муроучи провели прямую трансляцию письма продюсера Final Fantasy XIV от июня 2024 года, показав стартовый трейлер Dawntrail, наполненный геймплеем.
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