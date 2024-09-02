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Сдачи не надо: мошенники стали обманывать арендодателей жилья

Сдачи не надо: мошенники стали обманывать арендодателей жилья

Интернет-мошенники нацелились на арендодателей жилья в России — об этом предупредили эксперты. Под предлогом съема злоумышленники пытаются похищать данные карт и деньги со счетов, используя при этом самые разные сценарии.

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