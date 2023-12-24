Предупреждение о криптомошенничестве: на YouTube появился дипфейк Майкла Сэйлора с использованием ИИ

https://mmgp.com/threads/preduprezhdenie-o-kriptomoshenniche. На YouTube распространяется очень реалистичный дипфейк бывшего генерального директора MicroStrategy Майкла Сэйлора, созданный искусственным интеллектом.
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