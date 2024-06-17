Индийские банки просят открыть в стране отделение OFAC

Индийские банки попросили Департамент финансовых услуг страны (Department of Financial Services, DFS) открыть при ведомстве отделение американского Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
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