Нарочно не придумаешь: 10 самых чудных советских грузовиков

С тормозами на воде В 1963 году в НАМИ начали работу над грузовиком-гигантом колесной формулой 6х6. Машину по имени НАМИ-076 Ермак грузоподъемностью 45 тонн оснастили 300-сильным двигателем ЯМЗ и гидромеханической трехступенчатой трансмиссией.