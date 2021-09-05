За рулём

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Нарочно не придумаешь: 10 самых чудных советских грузовиков

Нарочно не придумаешь: 10 самых чудных советских грузовиков

С тормозами на воде В 1963 году в НАМИ начали работу над грузовиком-гигантом колесной формулой 6х6. Машину по имени НАМИ-076 Ермак грузоподъемностью 45 тонн оснастили 300-сильным двигателем ЯМЗ и гидромеханической трехступенчатой трансмиссией.

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