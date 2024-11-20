«Как-то Питеру достается»: Черчесов оценил судейские ошибки против «Зенита»

Петербуржцы сейчас занимают второе место в РПЛ Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас работает с национальной командой Казахстана, в интервью «Спорт День за днем» оценил выступление петербургского «Зенита» в первой части сезона.