«Как-то Питеру достается»: Черчесов оценил судейские ошибки против «Зенита»

Петербуржцы сейчас занимают второе место в РПЛ Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который сейчас работает с национальной командой Казахстана, в интервью «Спорт День за днем» оценил выступление петербургского «Зенита» в первой части сезона.
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