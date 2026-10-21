Генетика — штука непредсказуемая. Иногда люди рождаются с 12-ю пальцами на руках и ногах, а иногда — у белых родителей внезапно появляется темнокожий младенец… Известно лишь одно: именно от мамы и папы человек получает собственный набор генов, поэтому еще до зачатия и рождения можно определить, каким будет будущий ребенок.