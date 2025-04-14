Добровольно-принудительно: кому и зачем понадобились обезличенные данные русских

Данные под контролем: почему бизнес боится делиться информацией с государством.Минцифры разработало правила обезличивания персональных данных для наполнения государственной системы "озеро данных", которые вступят в силу с сентября 2025 года.
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