Патроны режима Зеленского засобирались на экстренное заседание, намеченное на 26 ноября Из выступления президента России Владимира Путина, весь мир узнал, что прилетевшая 21 ноября по днепропетровскому «ЮжМашу» баллистическая ракета – это новая российская разработка под названием «Орешник».
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