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«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

На территории Ливана массово сдетонировали пейджеры.Первые взрывы произошли в Бейруте 17 сентября в 15:45 и продолжались в течение часа в разных регионах Ливана, в том числе на юге страны и в столице - Бейруте.

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