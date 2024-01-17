240 тысяч рублей вернул детям раненый участник СВО из Чистоозерного района

У жителя Чистоозерного района образовалась задолженность по алиментам перед тремя детьми. Во время отпуска боец вернул долг в размере более 240 тысяч рублей, сообщает УФССП России по Новосибирской области.
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