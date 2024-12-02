Владимир Путин присвоил звание Героя Россию посмертно офицеру из Бурятии

Участнику СВО из Бурятии Жаргалу Дашиеву присвоено звание Героя России посмертно.Офицеру из Бурятии Жаргалу Дашиеву, который участвовал с первых дней в специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России.
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