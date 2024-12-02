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Владимир Путин присвоил звание Героя Россию посмертно офицеру из Бурятии

Владимир Путин присвоил звание Героя Россию посмертно офицеру из Бурятии

Участнику СВО из Бурятии Жаргалу Дашиеву присвоено звание Героя России посмертно.Офицеру из Бурятии Жаргалу Дашиеву, который участвовал с первых дней в специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя России.

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Комментарии
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Амара Карпова
Вечная память❤️🙏🌹🌹
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