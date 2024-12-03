#Сводка на утро 3 декабря 2024 года ▪ В Курской области группировка войск "Север" с тяжелыми боями продвинулась в н.
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#Сводка на утро 3 декабря 2024 года ▪ В Курской области группировка войск "Север" с тяжелыми боями продвинулась в н.
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