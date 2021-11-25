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Петербуржцы возмущены коммунальщиками, закрасившими портрет Достоевского

Петербуржцы возмущены коммунальщиками, закрасившими портрет Достоевского

Петербургские коммунальщики закрасили очередное граффити, размещенное без должных разрешений. На этот раз речь идет о репродукции портрета одного из культовых писателей Санкт-Петербурга и России — Федора Достоевского, который родился 200 лет назад.

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