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NASCAR. Логано стал двукратным чемпионом серии

Гонщик «Пенске» Джоуи Логано стал двукратным чемпионом NASCAR Cup Series.  В заключительной гонке сезона в Финиксе Логано вышел в лидеры за 29 кругов до финиша, а его главный соперник Росс Честейн, несмотря на высокую скорость в конце заезда, не сумел подняться выше третьего места – ему не хватило времени, чтобы догнать Логано и напарника лидера Райана Блэйни, чтобы попытаться совершить обгон.

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