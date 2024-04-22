Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Бресель уступил Гилберту, Трамп обыграл Вафаея, Селби встретится с О’Коннором, другие партии

Действующий победитель турнира бельгиец Люка Бресель проиграл Дэвиду Гилберту из Англии. Снукер Чемпионат мира Шеффилд, Англия 1/16 финала 20 апреля Люка Бресель (Бельгия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 9:10 21 апреля Чжан Аньда (Китай) – Джек Джонс (Уэльс) – 4:10 Джадд Трамп (Англия) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 10:5 Алистер Картер (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 7:10 Том Форд (Англия) – Рики Уолден (Англия) – 10:6 22 апреля Шон Мерфи (Англия) – Лю Хаотянь (Китай) – 12.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии