Школьный автобус попал под удар беспилотника в Запорожской области

Беспилотник украинских боевиков атаковал школьный автобус в Запорожской области. Инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
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