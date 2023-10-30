Учащиеся 3 и 4 классов сегодня стали участниками мероприятия ´Кодекс чести учащегося Михалёвской средней школы´, целью которого было определение приоритетных качеств человека во взаимодействии с другими людьми.
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