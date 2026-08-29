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ДНК помогла раскрыть изнасилование и убийство туристки у крепости спустя 32 года

ДНК помогла раскрыть изнасилование и убийство туристки у крепости спустя 32 года

www.globallookpress.com/Thomas Frey/dpa В Германии 81-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 24-летней американской туристки Эми Лопес, совершенные в 1994 году.

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