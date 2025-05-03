В Роскачестве напомнили об ответственности за выращивание ряда растений и грибов на садовом участке

Роскачество рассказывает, какие культуры нельзя сажать на участке, и объясняет, чем могут грозить подобные нарушения Занимаясь садоводством, важно помнить, что ряд растений и грибов находятся под запретом.
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