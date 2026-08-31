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Иркутск Сегодня

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В Братске на улице Гагарина обновляют дорожное полотно

В Центральном районе города Братска продолжаются масштабные работы по ремонту проезжей части на улице Гагарина, — сообщили в пресс-службе администрации города.

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