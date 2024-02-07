При внедрении в Орловской области системы «Виртуальная школа» УФАС обнаружило нарушение закона

Комиссия Орловского УФАС нашла нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях Департамента образования области, Орловского регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО), а также двух подрядчиков.
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