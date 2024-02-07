Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр почекунин
    В мэрии Орла расс...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Оборзел...Руководитель орло...
  • Виталий
    НУ ПОЧЕМУ !!! не справляющихся со своими обязанностями - по собственной дурости, по злому умыслу - не важно, но оста...Хуснуллин вновь в...

При внедрении в Орловской области системы «Виртуальная школа» УФАС обнаружило нарушение закона

При внедрении в Орловской области системы «Виртуальная школа» УФАС обнаружило нарушение закона

Комиссия Орловского УФАС нашла нарушения закона «О защите конкуренции» в действиях Департамента образования области, Орловского регионального центра оценки качества образования (ОРЦОКО), а также двух подрядчиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх