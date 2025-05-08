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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт: «Мы не реагируем на результаты матчей. Остаемся собой»

«Тандер» сравняли счет в серии с «Денвером», разгромив соперника во второй домашней встрече. «Не рассматривал сегодняшний матч как ответ, мы просто остаемся собой.

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