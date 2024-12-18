Река Херота накрыла Сочи

Реки Херота и Восточный Дагомыс вышли из берегов. Сочи столкнулся с мощным ударом стихии. Непрекращающиеся ливни превратили улицы курортного города в бурлящие потоки, а река Херота, словно пробудившийся гигант, вырвалась из берегов, сея хаос и разрушения.
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