Река Херота накрыла Сочи

Реки Херота и Восточный Дагомыс вышли из берегов. Сочи столкнулся с мощным ударом стихии. Непрекращающиеся ливни превратили улицы курортного города в бурлящие потоки, а река Херота, словно пробудившийся гигант, вырвалась из берегов, сея хаос и разрушения.