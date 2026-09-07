Спортсмены «Юности Москвы» завоевали 4 медали на международных соревнованиях по гребле в столице

Представители спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по гребным видам спорта завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли» в Москве.