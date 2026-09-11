МВД объявило в розыск бывшего министра связи России Николая Никифорова

МВД объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Он разыскивается в связи с расследованием уголовного дела.
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