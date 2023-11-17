В Рязани транспортной полицией завершено расследование уголовного дела о хищении медных проводов из электровозов

Следствием Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних местных жителей, обвиняемых в хищении медесодержащего провода из списанных электровозов.
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